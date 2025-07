Empresária é agredida com copo de vidro no rosto durante discussão em bar na zona norte de SP

A empresária e cantora Queti Álvares, de 49 anos, foi violentamente agredida com um copo de vidro no rosto durante uma discussão em um bar na zona norte de São Paulo. O ataque teria sido motivado por ciúmes da namorada de um antigo amigo da vítima. Queti precisou passar por procedimentos médicos e ainda vai passar por cirurgia para retirar estilhaços de vidro. A agressora vai responder por lesão corporal, mas a vítima pede que o caso seja tratado como tentativa de homicídio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!