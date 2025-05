Empresária tem casa destruída pelo ex-namorado e teme pela própria vida

O relacionamento entre os empresários Nanda e Gabriel ia bem. Até que o homem começou a mostrar o seu lado agressivo. Segundo Nanda, o ex-companheiro anda armado, já deu um tiro dentro do apartamento dela e até quebrou o notebook do filho da empresária. Quando ela optou por se separar, Gabriel ficou ainda mais violento. Ele chegou a ameaçar um amigo da ex de morte. Agora, Nanda conseguiu uma medida protetiva contra o ex e espera que ele seja preso por tentar matá-la.



