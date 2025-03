Empresário desaparece e carro dele é encontrado carbonizado no interior de São Paulo

O empresário Juscelino, de 50 anos, desapareceu em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, após fechar a venda de um carro de luxo para um homem perigoso. O suspeito, conhecido como “Zóio”, ficou devendo R$ 25 mil a Juscelino e combinou de encontrá-lo em um ponto da cidade vizinha para fazerem o acerto. Depois disso, o empresário desapareceu e o carro dele foi encontrado carbonizado em uma estrada de terra. Câmeras de segurança que registraram o caminho percorrido por Juscelino naquele dia podem ajudar a polícia na investigação do caso.



