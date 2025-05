Empresário desconfia de atestados médicos dos funcionários e descobre esquema fraudulento

Um empresário começou a desconfiar dos atestados médicos que os funcionários estavam apresentando na empresa. A maioria deles era assinada pelo mesmo médico. A desconfiança aumentou após o patrão receber um áudio de uma funcionária dizendo que iria comprar um atestado médico. Uma detetive particular, contratada pelo empresário, fingiu ser paciente e descobriu todo o esquema. As imagens gravadas no atendimento foram entregues à polícia. O Cidade Alerta foi até o consultório e conversou com o médico. Veja.



