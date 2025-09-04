Empresário é encontrado morto dentro de porta-malas de carro de luxo em Paranapiacaba (SP)

O corpo de um empresário foi encontrado dentro do porta-malas de um carro de luxo, abandonado em uma área de mata em Paranapiacaba, no ABC paulista. Clayton, de 45 anos, estava desaparecido há dias. Foi a família dele que localizou o veículo e descobriu o corpo envolto em uma lona. A perícia confirmou tiros no rosto do empresário. Para não deixar pistas, o carro dos suspeitos foi encontrado incendiado logo depois do crime. A polícia investiga a motivação e a autoria do crime. Clayton era conhecido por vender perfumes e autopeças. A polícia está examinando sua vida profissional para identificar possíveis motivos por trás do assassinato brutal. Apesar das especulações sobre latrocínio ou crime passional não serem descartadas completamente, as características indicam um planejamento meticuloso envolvendo alguém próximo ao empresário.



