Empresário é morto a tiros por assassino misterioso no interior de São Paulo

O empresário Vinícius Marsóli, de 38 anos, foi morto com seis tiros em Cosmópolis, no interior de São Paulo. Ele era dono de uma loja de motos que funcionava há 18 anos e não tinha inimigos ou dívidas. O homem estava sendo seguido por um veículo suspeito quando foi executado. A família suspeita que ele tenha parado para conversar com o assassino. No enterro, o irmão de Vinícius disse que a família havia herdado um sítio do pai, e que esse sítio teria sido invadido. O empresário teria procurado um advogado para tentar a reintegração de posse, e isso teria incomodado muita gente. Ele também teria sido procurado por um homem que teria cobrado uma dívida antiga do pai dele. A polícia já identificou o veículo do assassino.



