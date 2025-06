Empresário encontrado morto em Interlagos (SP) teria sido colocado em buraco já sem vida

Uma coletiva de imprensa foi realizada nesta terça-feira (3) para discutir o caso do empresário Adalberto Júnior, encontrado morto no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. A investigação policial sugere que ele possa ter sido colocado em um buraco já sem vida, conforme avaliação preliminar do médico legista. As autoridades aguardam um laudo mais detalhado e continuam a ouvir depoimentos para esclarecer o ocorrido.



