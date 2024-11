O empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach , jurado de morte pelo PCC, foi executado a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos nesta sexta (8). Ele era rival da facção por estar envolvido na execução de Anselmo Santa Fausta, o “Cara Preta”, um aliado do PCC no tráfico internacional de drogas. Mais três pessoas foram baleadas na tentativa de execução.