Empresário suspeito de matar gari nega que tenha cometido o crime em depoimento à polícia

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44, negou à polícia que tenha cometido o crime. O homem, que é vice-presidente de uma empresa de alimentos, foi localizado pelos militares em uma academia. Ele é marido da delegada Ana Paula Balbino Nogueira, da Polícia Civil de Minas Gerais. O caminhão de coleta de lixo estava parado quando o carro cinza conduzido por Renê, veio na direção contrária, se aproximou. Em seguida, ele teria atirado contra o gari Laudemir que estava trabalhando na coleta.



