Empresários ajudam a comprar armas para abastecer maior facção do Rio de Janeiro

A maior facção do Rio de Janeiro tenta expandir sua atuação em São Paulo. Uma megaoperação envolvendo polícias Civil, Militar, Federal e até o Exército, descobriu que empresários aparentemente honestos, ajudavam na compra de armas que abasteciam núcleos da facção no Brasil inteiro. Só em um desses núcleos, o valor movimentado seria de R$ 5 milhões. Dois empresários donos de clubes de tiro e lojas de armas foram presos. Um arsenal de guerra foi apreendido em uma mansão que funcionava como "bunker" do crime. Os dois empresários presos eram de Americana, no interior paulista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!