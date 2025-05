Enfermeira e irmão de falsa médica são suspeitos de integrar esquema de venda de atestados

A falsa médica Sophia Almeida que foi presa enquanto fazia exercício em uma academia de Manaus (AM). Ela atendia crianças com doenças graves sem ter qualquer formação na área. Durante as investigações, a polícia encontrou provas de que o irmão de Sophia e uma enfermeira também participavam do esquema de venda de atestados. Dib Almeida e Thayla Laís prestaram depoimento na delegacia e foram indiciados por envolvimento no esquema criminoso. Os investigadores descobriram ainda que Sophia furtava documentos dos hospitais onde trabalhava e repassava para os comparsas. Até agora, três pessoas já foram à delegacia denunciar que perderam o emprego depois de apresentar um atestado feito por Sophia no trabalho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!