Enfermeiro que desapareceu na zona sul de SP contatou ex-companheiro antes do sumiço

Um enfermeiro, de 46 anos, desapareceu após sair do trabalho, na zona sul de São Paulo. Roberto trabalha em dois empregos e foi flagrado pela última vez, por uma câmera de segurança de um elevador. Ele é cuidador de uma idosa e também acompanhava um casal de idosos em um tratamento clínico. No dia em que sumiu, Roberto trabalhou normalmente. A família descobriu que ele fez contato com um ex- companheiro na noite do desaparecimento. A polícia investiga o caso.



