Engenheiro passa cinco dias em cativeiro em São Paulo após ser traído por amigo de infância

O engenheiro e arquiteto Ricardo passou cinco dias em um cativeiro em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele foi torturado e forçado a fazer transferências via Pix após ser traído por um amigo de infância, que participou do sequestro. Ele acusou Sidney, um homem que acolheu em sua casa por dois anos, de aplicá-lo um golpe “mata-leão” durante a invasão. A quadrilha, composta por quatro criminosos, tentou transferir à força sua casa, avaliada em R$ 4 milhões, por apenas R$ 750 mil, chegando a contratar caminhões para retirar seus pertences. Sidney foi ouvido pela polícia, mas liberado após alegar que apenas recolhia seus móveis. Além do trauma, Ricardo ainda sofre com o desaparecimento de sua cachorrinha de estimação durante o crime.



