Entenda a cronologia do desaparecimento de empresário na zona norte de São Paulo

A polícia investiga o desaparecimento do empresário Nelson, do setor farmacêutico, que sumiu após sair do bairro Lauzane Paulista, na zona norte de São Paulo. Ele ia à cidade de Cravinhos, no interior do estado, onde participaria de uma reunião de negócios. No meio do caminho, ele parou de responder mensagens e seu celular foi desativado. Depois, o carro de luxo do empresário foi encontrado abandonado a menos de dois quilômetros de sua residência. Imagens obtidas com exclusividade mostram o veículo circulando momentos antes de ser deixado em frente a uma empresa. Como os vidros são escurecidos, ainda não foi possível determinar quantas pessoas estavam no interior do carro. A polícia trabalha para identificar dois homens que apareceram nas proximidades do local onde o veículo foi abandonado.



