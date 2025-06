Entregador de adega é morto a tiros por homem misterioso na zona leste de São Paulo

Kleyton, de 28 anos, entregador de uma adega na zona leste de São Paulo, foi morto a tiros em frente ao local de trabalho durante seu dia de folga. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem se aproximou do grupo de amigos, sacou duas armas e atirou nove vezes contra a vítima. Após o crime, o atirador fugiu de moto com um comparsa, mas deixou cair o próprio celular. A partir do aparelho, a polícia identificou Allyson, de 24 anos, que foi preso em flagrante no Aeroporto de Guarulhos com passagem comprada para Pernambuco. A motivação do crime ainda é investigada, e as buscas pelo segundo suspeito continuam.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!