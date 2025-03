Esposa diz à polícia que não estava em casa com o marido na noite que Vitória desapareceu

A esposa de Maicol, dono do suposto cativeiro onde Vitória foi levada, procurou a delegacia para dar a sua versão sobre a noite em que a jovem sumiu. Diferente do que alegou o marido, ela disse que não dormiu com ele, mas sim na casa da sua mãe. Na noite desta segunda (10), a polícia vai realizar um exame de luminol na residência. Os peritos já está a caminho da casa.



