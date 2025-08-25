Esquema de desvio milionário de empresa de planos de saúde é revelado após tentativa de homicídio

Uma tentativa de homicídio em São Paulo revelou um esquema de desvio milionário em uma empresa de planos de saúde. Ana, analista financeira que descobriu o golpe de uma colega, Bruna, avisou seus superiores. Com a ajuda do sócio, Bruna contratou Rafael e Tiago para atacar Ana, que foi cercada enquanto chegava em casa e atingida por sete tiros, enquanto seu filho estava no banco de trás do carro. A polícia inicialmente suspeitou de uma briga de trânsito, mas detalhes como a direção dos tiros e um acidente envolvendo o carro usado na fuga levaram à descoberta do verdadeiro motivo do ataque.



