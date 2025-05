Estudante de 20 anos é morta pelo ex-companheiro no meio da rua em São Paulo Isabelly Joanna da Silva foi abordada pelo suspeito no caminho de casa e foi assassinada após recusar uma reconciliação do casal

