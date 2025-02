Estudante de jornalismo é confundido com criminoso e baleado por policial reformado no RJ

O estudante de jornalismo Igor Melo de Carvalho, de 31 anos, está internado após ser baleado nas costas ao ser confundido com um ladrão por um policial reformado na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Ele perdeu um rim e teve o estômago e o intestino comprometidos. O policial militar Carlos Alberto de Jesus confessou ter atirado contra o universitário e foi chamado para prestar novo depoimento nesta terça (25). O PM alegou que Igor e o condutor de uma moto seriam os responsáveis pelo roubo do celular da esposa dele.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!