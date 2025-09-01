Estudante de medicina veterinária é presa acusada de liderar facção criminosa no Paraná
A organização criminosa é chefiada pelo namorado dela, que está preso
Uma estudante de medicina veterinária de 25 anos foi presa no Rio de Janeiro sob acusação de liderar uma facção criminosa no Paraná. Beatriz mantinha uma vida dupla. Enquanto cursava a universidade, assumia de fora da prisão o comando da organização chefiada pelo namorado, que está preso.
Segundo a polícia, Beatriz era responsável por recrutar novos integrantes pela internet e organizar a logística de distribuição de drogas. A família acreditava na inocência dela, mas as investigações apontam que a estudante chegou a ocupar a posição de número um da facção. Ela foi detida em uma casa de luxo, onde estaria para negociar novos acordos ligados ao tráfico.
