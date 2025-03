Estudante de medicina veterinária é procurada por comandar dinheiro de facção no Sul do país

A estudante de medicina veterinária Beatriz Leão é suspeita de ser uma das gerentes do tráfico de uma facção do Sul do país, que atua em Curitiba (PR) e na região metropolitana. O namorado dela está preso e era um dos chefes da facção. Beatriz recebia ordens do companheiro por celular. Mesmo preso, Jean comandava o tráfico e a influenciadora era a responsável por passar as informações e tomar conta do dinheiro. A jovem não estava em casa no momento que a polícia foi até o local, mas outros oito comparsas foram presos. Drogas, armas, munições, celulares e dinheiro em espécie foram apreendidos.



