Estuprador em série é preso após abusar de mulheres em SP e matar uma das vítimas

Um homem saiu da delegacia para a audiência de custódia, acusado de ser um estuprador em série e que vai cumpre pena por um assassinato. Adilson, de 41 anos, trabalhava como jardineiro e violentou pelo menos quatro mulheres em todo o estado de São Paulo. Uma das vítimas, uma trabalhadora rural, foi estuprada e assassinada em 2019. O corpo de Maria Dalva foi desovado próximo a uma represa e, agora, sete anos após o crime, a polícia descobriu Adilson como o autor do crime. A polícia acredita que ele fez outras vítimas e a expectativa é que as mulheres que não registraram queixa podem reconhecer o maníaco.



