Ex-amante de TH da Maré entra na Justiça para reivindicar parte da herança de traficante morto

Luana Rabello, conhecida como “Mulher-Gato”, voltou às páginas policiais ao anunciar que pretende entrar na Justiça para reivindicar parte da herança de TH da Maré, traficante morto no último dia 13 de maio em confronto com o Bope no Rio de Janeiro. Ela é investigada por envolvimento com roubos, fraudes bancárias, criptomoedas e violência em pontos de prostituição. Luana afirma que sua relação com o traficante ia além de um caso amoroso: segundo ela, os dois compartilhavam uma parceria de vida e cumplicidade. A “Mulher-Gato” já havia sido presa no Rio em 2021 e expulsa do estado, quando migrou para São Paulo, onde continuou atuando no crime. A viúva oficial de TH, um dos líderes da facção criminosa TCP, morto após oito anos foragido, teria proibido a entrada de Luana no Complexo da Maré.



