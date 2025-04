Ex-casal troca acusações de violência e expõe guerra com novos parceiros no interior de SP

Em Sorocaba, no interior de São Paulo, Fernanda e Kaíque entraram em uma guerra judicial e física após a separação do casamento de cinco anos. Vídeos gravados por ambos mostram agressões, envolvendo até novos companheiros. Em uma das imagens, Fernanda aparece sendo atacada pela atual namorada de Kaíque, enquanto ele assiste. Porém, ele rebateu com imagens dela e do novo parceiro invadindo seu local de trabalho e quase atropelando-o após uma briga.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!