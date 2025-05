Ex-companheira seria mandante da morte de herdeiro que estava desaparecido

O corpo de Bruno Monteiro, de 33 anos, foi encontrado carbonizado dentro do carro dele em um matagal. O jovem herdeiro ficou quase um mês desaparecido após sair de casa para negociar um carro. A polícia prendeu três pessoas. Os dois homens estariam endividados e concordaram em participar do crime. Eles revelaram quem estaria por trás: a mulher por quem Bruno era apaixonado. Ele estaria se separando de Anete e tinha iniciado uma guerra com ela por causa da herança. Agora, surgiu um vídeo da mulher exigindo R$ 500 mil do companheiro.



