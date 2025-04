Ex-funcionário de funerária é preso após furtar o carro da empresa com corpo dentro em MG

Um ex-funcionário de uma funerária em Belo Horizonte (MG) foi preso após furtar o carro da empresa com um corpo dentro. Ele disse que cometeu o crime por conta de uma suposta dívida trabalhista, o que foi negado pelo dono da empresa. O veículo foi encontrado na frente da casa de uma conhecida do suspeito. Policiais militares entraram na residência e encontraram o homem dormindo. Ele foi conduzido à delegacia e o cadáver levado de volta à funerária para ser preparado para o velório.



