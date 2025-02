Ex-namorada faz graves acusações contra motorista de carro de luxo que espancou idoso em SP

Richard Henrique Julião, de 21 anos, foi flagrado nesta semana espancando um idoso no litoral paulista. Motorista de um carro de luxo, ele ainda fugiu sem prestar socorro. O Cidade Alerta passou a investigar o acusado e encontrou Ana Bianca Chagas. A ex-namorada de Richard revela que foi agredida por ele, inclusive quando estava grávida. Procurado pela polícia, o homem também é suspeito de envolvimento num esquema de clonagem de cartões e golpes via Pix.



