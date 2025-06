Exclusivo: amigo que esteve com empresário desaparecido fala com o Cidade Alerta

Nesta segunda (2), Rafael Aliste prestou um depoimento de cinco horas à polícia sobre o desaparecimento do amigo Adalberto Júnior. Os dois participaram juntos do evento de motos no Autódromo de Interlagos, na sexta (30), antes do empresário desaparecer. Em ligação com o Cidade Alerta, Rafael contou que os dois se despediram ainda no evento e que o amigo estava tranquilo durante o dia. Assista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!