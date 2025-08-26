Exclusivo: assassino de gari escreve carta sobre o caso de dentro da prisão

A defesa do empresário Renê Júnior, suspeito de matar o gari Laudemir, passou por reviravoltas após o acusado escrever cartas pessoais sobre a condução do caso. Em poucos dias, Renê chegou a trocar de advogados, revogando os direitos do Dr. Dracon e designando outro advogado, um carioca, antes de decidir que ambos representariam sua defesa. Em uma das cartas, o empresário afirmou que a morte de Laudemir teria sido um acidente. Acompanhe na reportagem.



