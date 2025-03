Exclusivo: carro descoberto pela polícia já estava onde corpo de Vitória foi achado na quarta (5)

O Cidade Alerta recuperou as imagens do dia que o corpo de Vitória foi encontrado. Elas mostram que o carro descoberto pela polícia nesta sexta (7) já estava no local na quarta (5). As imagens serão encaminhadas à polícia para ajudar na investigação. O veículo pode ser uma nova peça-chave para esclarecer o que aconteceu com a jovem Vitória.



