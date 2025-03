Exclusivo: Cidade Alerta entra na casa de Edna, idosa encontrada morta durante buscas por Vitória

O Cidade Alerta entrou na casa de Edna de Oliveira, de 65 anos, para conhecer a idosa que foi encontrada morta durante as buscas por Vitória Regina de Souza. A melhor amiga dela, Matilde, contou como era a rotina da vítima. A idosa trabalhou como cuidadora na casa da família do suspeito Maicol Antonio, o único preso até o momento. Edna ainda teria uma ficha criminal extensa, com delitos como estelionato, furto e tráfico de drogas. A polícia procura uma possível ligação entre os casos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!