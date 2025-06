Exclusivo: Cidade Alerta entra na casa onde adolescente grávida foi morta pelo ‘Lázaro paranaense’

O Cidade Alerta entrou na casa onde o ”Lázaro paranaense” matou Isabel, uma adolescente grávida de 17 anos. Vizinhos contaram tudo o que presenciaram no dia do crime e um vídeo pode ajudar a polícia na caça a Juan. Ele segue desaparecido no meio da mata e os moradores da região estão com medo. Ele matou a jovem, com quem tinha um relacionamento, após ela contar que o bebê que ela estava carregando não era dele.



