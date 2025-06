Exclusivo: Cidade Alerta fala com tio de empresário chinês da 25 de Março desaparecido

O Cidade Alerta falou com o tio do empresário Tan da Mân após ser revelado que a ex-namorada dele contratou criminosos para sequestrá-lo. Ele é dono de bancas na 25 de Março, um dos principais centros comerciais de São Paulo. Tan sofreu um AVC e estava sob os cuidados da família. A jovem, interessada em supostamente cuidar do homem, planejou o sequestro dele e foi presa. Confira o que a família do empresário revelou!



