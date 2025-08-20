Exclusivo: Cidade Alerta revela o submundo da extorsão sexual envolvendo garotas de programa no país

O Cidade Alerta revela o submundo da extorsão sexual que envolvia encontros marcados por meio de um site de garotas de programa. Homens casados procuravam os serviços, combinavam valores e, ao chegarem ao local, recebiam novas mensagens exigindo mais dinheiro. Um homem de 31 anos denunciou o esquema após desistir de um encontro e passar a ser ameaçado. Segundo ele, os criminosos exigiam depósitos de altos valores em troca de não revelarem os contatos para as esposas. Em uma das mensagens, um suspeito chegou a se identificar como integrante de uma facção criminosa. Quatro pessoas foram presas durante uma operação.



