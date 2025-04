Exclusivo: criminosos de facção recebem celulares, chocolate e drogas em presídio de Curitiba (PR)

Em Curitiba, no Paraná, uma investigação mostrou como integrantes de uma facção criminosa vivem nos presídios dominados pelo crime organizado. Um dos detentos chegou a filmar as celas e falou que eles recebem celulares, comida, maconha e armas. Ele ainda mostrou uma janela e disse que, se quiserem fugir, é só usar aquele espaço. Os suspeitos são separados por celas e por crimes que podem ou não cometer. Um dos líderes teria autorização da organização para matar policiais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!