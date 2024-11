O jornalista Roberto Cabrini ficou frente a frente com Antônio Vinicius Gritzbach, empresário rival do PCC, envolvido em denúncias de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Com uma tornozeleira eletrônica e protegido em sua fortaleza de luxo, Gritzbach revelou ter escapado da morte duas vezes, e que há uma trama contra ele.