Exclusivo: Geraldo Alckmin fala sobre o programa de IPI zero para carros sustentáveis

O vice-presidente Geraldo Alckmin conversou com exclusividade com o Cidade Alerta nesta sexta (11). Na entrevista, ele falou sobre o programa de IPI zero para carros sustentáveis. Serão atingidos pela mudança os carros de modelo compacto, mais básicos, que agora ficarão ainda mais baratos. Os descontos podem chegar até R$ 10 mil.



