Exclusivo: imagens de criminosos com carro de professora de matemática assassinada são divulgadas

O Cidade Alerta mostrou, com exclusividade, as imagens dos criminosos com o carro da professora de matemática assassinada. Os policiais que investigam a morte misteriosa da professora Fernanda Bonin, de 42 anos, na zona sul de São Paulo, querem encontrar os dois suspeitos. O carro foi localizado na rua Ricardo Moretti, em Cidade Dutra. A professora foi encontrada morta com um fio enrolado no pescoço. Ela saiu de casa às pressas para ajudar a ex-companheira que estava com problemas no carro com os dois filhos do casal, mas Fernanda nunca chegou ao destino. O carro e o celular dela estão sendo periciados.



