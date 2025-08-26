Exclusivo: imagens mostram jovem morta em Ubatuba (SP) sendo carregada por suspeito

O principal suspeito de liderar o grupo que abusou e assassinou a jovem Sarah, de 20 anos, em Ubatuba (SP), confessou o crime. Alessandro mostrou à polícia onde o corpo da vítima foi abandonado. No entanto, ele foi liberado após a audiência de custódia. Após o Ministério Público recorrer no caso, o pedido de prisão temporária do suspeito foi aceito, mas a polícia ainda não conseguiu encontrá-lo novamente. Ele é considerado um foragido da Justiça. O Cidade Alerta teve acesso, com exclusividade, a imagens da jovem sendo carregada por um homem. Estas seriam as últimas imagens dela.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!