Exclusivo: jovem baleado por delegado em Fernando de Noronha (PE) fala com o Cidade Alerta

O Cidade Alerta recebeu com exclusividade um vídeo do jovem que foi baleado por um delegado durante uma briga em Fernando de Noronha (PE). O caso começou quando o policial Luiz Alberto viu a esposa conversando com um esportista morador da ilha. Ele teve um ataque de ciúmes e atirou no rapaz. Emmanuel ficou ferido e segue internado no hospital.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!