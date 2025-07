Exclusivo: mãe de amante assassinado pelo amigo conversa com o Cidade Alerta

O Cidade Alerta mostrou o caso de Ivan, que foi assassinado após ser flagrado aos beijos com a médica Sabrina Iara de Mello, esposa de um amigo. Inconformado com a traição, Gabriel Tacca chamou um amigo, Danilo Guimarães, e armou uma emboscada para Ivan. A polícia descobriu ainda uma imagem dos dois suspeitos combinando a ação criminosa. Nossa equipe de reportagem conseguiu contato com Vera, mãe do Ivan. Confira.



