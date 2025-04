Exclusivo: mulher que colocou fogo na casa e atacou namorado quebra o silêncio

O Cidade Alerta teve acesso às imagens de Fabiana colocando fogo na casa e na empresa de Arsênio, seu marido, em Santa Inês, no Maranhão. A suspeita monitorava o companheiro através de câmeras de segurança. No dia do crime, ela recebeu um vídeo de Arsênio em uma festa com três moças. Revoltada, Fabiana colocou fogo na casa, na caminhonete do marido e na empresa dele. Agora, ela fala pela primeira vez. Confira.



