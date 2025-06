Exclusivo: namorada de empresário desaparecido quebra o silêncio com o Cidade Alerta

O empresário Robinson Lino Gonçalves, de 33 anos, desapareceu na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele havia parado o carro, com problemas mecânicos, no acostamento de uma rodovia. Momentos antes, ele havia participado de uma confraternização com colegas de trabalho. Agora, a namorada de Robinson quebrou o silêncio e falou com exclusividade com Cidade Alerta. Mariana foi a última pessoa a conversar com o rapaz e suspeita da mensagem de voz que recebeu dele. Acompanhe.



