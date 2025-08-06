Logo R7.com
Exclusivo: namorado de enfermeira encontrada morta envia áudios chocantes para família da vítima

A polícia ouviu novos depoimentos de pessoas próximas à estudante

Cidade Alerta|Do R7

Um novo capítulo se iniciou no caso da enfermeira Jamile, encontrada morta no apartamento do ex-companheiro. A polícia ouviu novos depoimentos de pessoas próximas à estudante. Com exclusividade, o Cidade Alerta teve acesso a um áudio chocante do namorado da vítima, enviado aos pais dela. Na mensagem, ele fala sobre supostas fotos íntimas da jovem. Acompanhe na reportagem.

