Exclusivo: perito comenta relatório que aponta acidente anterior com avião que caiu em São Paulo

De acordo com um relatório do Ministério de Transportes Aéreos da Venezuela, o avião que caiu em uma avenida de São Paulo na última sexta feira (7) já havia sofrido um acidente. Isso aconteceu em 2013, muito antes da aeronave ser comprada pelo advogado brasileiro. O avião sofreu uma pane e na época era todo branco. No pouso forçado ele acabou batendo a parte de baixo no solo, sofrendo danos estruturais graves. O Cidade Alerta teve acesso ao relatório que aponta pelo menos 15 danos impactantes no avião. Na última sexta, o acidente matou o piloto e o novo dono, o advogado Márcio Carpena. O perito aeronáutico Daniel Calazans explicou como funciona o histórico do avião.