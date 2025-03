Exclusivo: veja a audiência do principal suspeito pela morte de Vitória

O Cidade Alerta mostra, com exclusividade, a audiência de custódia de Maicol, preso por envolvimento na morte de Vitória. Ele é dono do carro em que foram encontradas manchas de sangue no porta-malas. Durante a audiência, Maicol Antônio dos Santos se manteve calado. O juiz optou por manter a prisão dele. A audiência de custódia tem objetivo de verificar a legalidade da prisão, averiguar se o preso passou por alguma tortura ou maus-tratos e decidir se a prisão será mantida.



