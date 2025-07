Exclusivo: veja o depoimento dos dois suspeitos de terem esquartejado a adolescente Nicolly em SP

O programa Cidade Alerta teve acesso exclusivo aos depoimentos dos dois suspeitos de terem matado e esquartejado a adolescente Nicolly, de apenas 14 anos, em Hortolândia, interior de São Paulo. A polícia encontrou mensagens nos celulares dos adolescentes suspeitos, o que sustenta a hipótese de premeditação. A polícia acredita que algum adulto soubesse do crime antes da morte da jovem. Nicolly foi enterrada em Mococa (SP), onde vivia com a família, em um velório marcado por comoção e revolta de parentes e amigos.



