Exclusivo: vídeo mostra momento da execução de empresário no Espírito Santo

O terceiro suspeito de envolvimento na morte do empresário Wallace Lovato foi preso no Espírito Santo. Eferson Ferreira se entregou ao lado do advogado. Além dele, estão presos Arthur Neves e Arthur Luppi. Segundo as investigações, Arthur Neves foi o responsável por dar o disparo que tirou a vida do empresário. Junto com as prisões, a polícia descobriu onde a arma do crime foi descartada. A polícia continua investigando o crime.



