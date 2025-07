Falsos líderes religiosos são presos por abusos físicos e psicológicos; vítima morreu de desnutrição

Marleci e Ronnyson foram presos sob suspeita de se passarem por líderes religiosos para manipular e explorar seguidoras. De acordo com a investigação, o casal submetia as vítimas a maus-tratos físicos e psicológicos. A professora de idiomas Flávia, que morava com o casal, morreu em decorrência de um quadro grave de desnutrição. Segundo a polícia, ela era obrigada a fazer trabalhos domésticos e não podia manter contato com a própria família. Uma ex-seguidora chegou a vender todos os seus bens por ordem dos suspeitos. O caso está sendo tratado como cárcere privado, estelionato e, possivelmente, homicídio.



