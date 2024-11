Família de cabeleireira desaparecida recebe suposta ligação do PCC informando sequestro

Cláudia Xavier Bomfim, de 42 anos, mora na zona leste de São Paulo e saiu de casa avisando que iria se encontrar com um amigo, mas nunca voltou. Já são cinco meses de angústia da família, que parece ter perdido as esperanças de encontrá-la viva. Outra suspeita é que Cláudia possa ter sido morta por uma pessoa que devia dinheiro a ela. Os familiares dela receberam uma suposta ligação do PCC informando que Cláudia estaria sequestrada. Acompanhe!